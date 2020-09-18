Как же она прекрасна!

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) опубликовала горячее видео, сделанное во время очередной съемки

Модель активно снимается в различных откровенных фотосессиях, ведь в этом и заключается ее работа, передает Politeka.net.

Звезда опубликовала кадры в сториз, на которых предстала в малюсеньком купальнике: "Вот это раскованность".

Модель сверкнула аппетитными формами, которые едва ли удерживали крохотные полосочки ткани. Маленькие трусики также смотрелись довольно пикантно и складывалось впечатление, что ничего не прикрывают.

Тонкие лямки натянулись между грудью, а также впились в кожу на затылке. Звезда игриво поправляла смелый верх микро-бикини, будто это поможет скрыть "бесстыдство".

Модель улыбалась, ее волосы немного развеивал ветерок.

В другом кадре Сьенега уже позировала возле окна, а в это время фотограф делал снимки.

Фото получились довольно жаркими, однако о реакции поклонников приходится только гадать, ведь в сториз нет возможности открыто комментировать записи.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в крохотном бикини и при этом катилась на роликах.

Модель позировала в салатовом купальнике. Лифчик держался на пышной груди, обмазанной лосьоном. Посередине можно заметить две тонкие бретельки, держащие лоскутки ткани.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала в кружевном красном белье с цветочками, которое частично было из веревочек. Модель без стыда показывала самые аппетитные места, сидя на фоне кустов. Белье, которое должно прикрывать "орешек", практически провалило свою задачу.

Напомним, Кассандра Сьенега из «Playboy» взбудоражила телом в веревочках, мужчины в ауте

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