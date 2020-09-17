Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала о сочном "персике"

Красотка на фото позировала в кружевном красном белье с цветочками, которое частично было из веревочек. Кассандра волосы оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Девушка без стыда показывала самые аппетитные места, сидя на фоне кустов. На втором кадре модель уже развернулась пятой точкой к камере. Белье, которое должно прикрывать "орешек", практически провалило свою задачу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Проведите по экрану, чтобы увидеть сочный персик", - написала звезда.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты персик!", "Теперь я хочу этот персиковый...", "Такая соблазнительность и красота", "Иди к папочке", "Ого, детка, ты выглядишь потрясающе, так сексуально!", "Абсолютно красиво", "Beautiful lady", "Ты изумительная".

Сообщалось, что известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала о загаре.

На фото Кассандра показалась в микроскопическом купальнике, который практически не прикрыл пикантные места. Остальная часть бикини состояла из веревочек, которые обтягивали тело красотки. Девушка позировала у края бассейна и соблазнительно выгнулась, сбросив волосы назад.

Напомним, раздетая Кассандра Сьенега из "Playboy" эффектно залезла в ванну с лепестками цветов

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в прозрачном белье взбудоражила не только взглядом

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини устроила бесстыжее шоу на роликах



