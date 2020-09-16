Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала о загаре

На фото Кассандра показалась в микроскопическом купальнике, который практически не прикрыл пикантные места. Остальная часть бикини состояла из веревочек, которые обтягивали тело красотки. Девушка позировала у края бассейна и соблазнительно выгнулась, сбросив волосы назад. На втором снимке модель уже стояла боком к камере и показывала восхитительную пятую точку, которая не была прикрыта бикини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сижу здесь и удивляюсь, почему у меня красные колени?", - написала Кассандра.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы очень идеальны", "Мороженое пожалуйста", "Удачного дня", "Необходимо увидеть скорее", "Такая красотка", "Милый ребенок, ты выглядишь потрясающе, так сексуально!", "Счастливой недели, моя королева!", "Я очень люблю тебя, дорогая, ты чудесная и горячая красотка", "Это хороший вопрос".

Сообщалось, что известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала о своих желаниях.

На фото красотка позировала в ванной совсем без одежды и белья. В воде можно увидеть множество лепестков цветов, в которых нежилась Кассандра.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в прозрачном белье взбудоражила не только взглядом

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