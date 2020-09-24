Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка Victoria's Secret, показала себе в чуттєвому образі

На фото красуня здалася в чорній сукні, яке виявилося досить коротким. Модель спокусливо лягла, виставивши ніжки вперед, демонструючи їх досконалість. Волосся у Кендіс були розпущені. Зірка закрила очі від задоволення, роблячи фотографію максимально спекотною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я сильно закохуюся в тебе, просто хотів сказати тобі", "Ух ти, цей знімок приголомшливий", "Ноги на добу", "Godess", "обожнюю такі сукні!", "Ця обкладинка і передова стаття в чистому вигляді. Люблю всі твої нові роботи", "Приголомшлива мила шикарна жінка" ," ти завжди красива", "така краса", "Красива дівчина"," я люблю тебе, моя красуня"," така красива дівчина Кендіс", " завжди рада сказати тобі привіт Кендіс! Тут або на Facebook".

Повідомлялося, що популярна модель Кендіс Свейнпол, яка стала колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, з'явилася в провокаційному образі.

Ідеальна Кендіс постала абсолютно оголеною, виставивши напоказ свою пружну сідницю, друга - була прикрита кінчиком ковдри.

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