Первая рыжеволосая модель среди ангелов Victoria's Secret Алексина Грэм впечатлила сеть чувственными кадрами из новой фотосессии

Молодая девушка является известной британской топ-моделью. При этом Алексина стала Ангелом Victoria’s Secret в прошлом году и была первой рыжеволосой девушкой, которая когда-либо становилась Ангелом.

Как известно красотка уже снималась для изданий Glamour U.S., Teen Vogue, L’Officiel, Harper’s Bazaar, Marie Claire, InStyle, WWD, Vogue Italia и Vogue Arabia, а также в кампаниях для Burberry, Balmain.

Сама Алексина уже давно активно ведет свою страницу в Instagram, где появляются снимки с ее повседневной жизни, а также снимки из фотосессий. В этот раз она блеснула черно-золотым нарядом, идеально оттеняющим ее бронзовую кожу.

Модель чувственно позировала перед объективом, выставив грудь напоказ:

«🐅Дикие женщины - необъяснимая искра жизни. Они источают свободу и стремятся к осознанию, они никому не принадлежат, кроме самих себя, но при этом дают частичку того, кто они есть, каждому, кого они встречают (Никки Роу)», - оригинально написала Алексина.

Вот как реагируют фанаты:

«Какая малышка😍», «Детка, просто вау», «Один из лучших ❤️💔», «Как мы можем идентифицировать этих диких женщин и где они собираются? 🤣», «Ох, какие же бриллианты💎», «Вы источаете мудрость 📺📺👠», «Королева красоты, такая бестия 😍😍😍», «Чудесная красота и великолепный внешний вид захватывают этот вид вау».

Мы также писали, чтр южноафриканская модель без стеснений публикует снимки топлес, радуя поклонников идеальными формами. Так, в Кендис Свейнпол профиле знаменитости появилась новая фотография, на которой Свейнпол позирует обнаженной, лишь прикрыв грудь руками.

Пользователи сети забросали модель комплиментами и назвали ее лучшей среди ангелов Victoria’s Secret. Также отметили, что она невероятно красивая и сияющая.

В прошлом Кэндис Свейнпол работала на молочно-мясной ферме своей семьи. В 15 лет она получила предложение от модельного агентства. В то время девушка училась в колледже святой Анны, поэтому сначала не соглашалась на такие предложения, впрочем со временем начала получать все больше и больше рабочих предложений.

В 2018 году она стала самой высокооплачиваемой моделью нижнего белья и купальников в популярной соцсети Instagram. За один рекламный пост она получает 70 тысяч долларов.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру.

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