Відома модель Хлої Кардаш'ян показала себе в незвичайному образі і розповіла про коштовності

На фото Хлої позувала в спідниці з величезним розрізом до стегна і топі. Модель спокусливо вигнулася, демонструючи найапетитніше, а волосся вирішила залишити розпущеним. Красуня ефектно виглядала в шовках, викликаючи захват у фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт сапфір", - підписала фото Хлоя.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Дивовижна красуня", "цей образ - все", " ви його вбили !!", "Королева", "Моя королева", "Прекрасно", "Ваш фаворит за факт", "Ти така гарненька", "Моя сама Дорогоцінна Перлина люблю тебе так сильно", "Привіт, божевільна красуня", " нічого не чекай .. Все ціную!", "Я думала, це Кайлі", "ідеальна матуся", "красивий", "найкраща красива дівчина в світі", "у неї навіть не така форма обличчя".

Ми писали, що 39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон з'явилася в компанії своєї не менш відомої подружки, світської левиці Кім Кардаш'ян.

Дівчата дружать ще до того, як шоу про сімейство Кардаш'ян стало популярним, тоді про Кім ніхто і не чув, в той час, як Періс купалася в променях слави.

Нагадавши, Турецька Кардашьян без білизни спокусливо нагнулася і показала свою гордість

А ще Politeka писала, що російська Кардашьян запаморочила голову видом в рожевому мікро-бікіні

Також Politeka повідомляла, що російська Кардашьян вразила своїми смачними обсягами в декольте



