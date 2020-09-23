Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала про игры
На фото Бахари сидела за столиком на улице. Звезда волосы оставила распущенными, а образ дополнила сумочкой и ярким маникюром. Гюль смотрела прямо в объектив камеры, демонстрируя свежий мейкап. Как можно понять, звезда была в блузке и без белья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Не играй со мной", - подписала фото Бахари.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"У тебя красивые глаза, у тебя очаровательный вид", "Какие богатые персики, мамочка", "Девушка в моих мечтах. Она очень похожа на тебя. Опасный тип", "Вглядываясь в мою душу", "Абсолютно безупречный образ", "Горячие и сексуальные глаза и губы", "просто божественная", "Вот это да!! Великолепный бюст", "Вкусная женщина", "Как у тебя дела красиво", "Сладострастная, жизнерадостная, завораживающая, потрясающая, великолепная, красивая".
Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, также известная показала нежный образ в ресторане.
Так, на милом кадре в ресторане, Гюль впервые за долгое время решила поесть «вредной» еды и блеснула заодно образом в бежевом гольфе с вырезом на бюсте и идеальным макияжем.
Напомним, турецкая Кардашьян засветила своих "подружек" в полупрозрачной блузке
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