Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, едва удержала бюст в глубоком декольте

Популярная красотка продемонстрировала свои необъятные размеры в откровенном платье, пишет Politeka.net.

Стоит отметить, что красотка нередко радует своих поклонников жаркими снимками, чем набивает на свою страничку в Инстаграм еще больше подписчиков. Так, сейчас на страницу красотки подписаны уже 11,6 миллиона человек. Новый снимок никак не мог оставить их равнодушными.

Анастасия позировала, сидя на лавочке в смелом платье с огромным декольте. Пышные прелести едва ли не выпрыгивали из столь откровенного наряда. Кроме того, тонкие бретельки придавали пикантности, еле держась на плечах.

Модель подчеркнула тонкую талию и пышные бедра обтягивающей тканью, из-за чего получился искусительный изгиб.

Завершали образ Квитко различные украшения и голубая сумочка.

Почти за час пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети пришли в восторг от образа модели и засыпали ее приятными сообщениями.

"Боже мой, но какая красивая женщина у меня перед глазами😍😍😍😍😍😍", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в платье. Наряд был настолько коротким, что едва ли прикрывал само пикантное.

При этом красотка спустила платье с плеч, заворожив шелковой кожей и не только. В глубоком разрезе можно заметить пышную грудь игривой знаменитости.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в крохотном кружевном белье, которое едва ли что-то прикрывало.

Красотка демонстрировала впечатляющие виды в почти невидимых бикини. Тонкие лямки впивались в кожу выше бедер.

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»