Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, впечатлила бюстом на яхте

Продолжая набирать популярность, модель старается как можно больше публиковать фото в откровенном виде. Девушка подчеркивает достоинства смелыми позами во время съемок, блистает в крошечном белье из кружев или ярких мини-бикини. А также «скромно» заявляет, что она намного лучше многих моделей.

И хотя в сети публикуют множество кадров с тем, как выглядит Квитко в реальной жизни, девушку это не волнует и она продолжает публиковать на своей странице провокативные кадры и удивлять размерами своего бюста и бедер.

На одном из таких фото Анастасия буквально показала, как лиф ее купальника не выдержал, в результате чего она посветила грудью. Выпятив формы в ярко-розовом бикини, модель получила сотни комментариев в ответ:

«Аж сердце разбивает❤️❤️», «Я люблю тебя, девочка», «Мне тоже нужен такой купальник», «С такой грудью ничто не страшно», «Hermosaaa», «Waooo delcious🔥», «Она знает толк в бикини😍», «Совершенство», «Ты аж хрустишь от прогиба», «Вы восхитительны. Мне это нравится», «Ужас ей все купальники малы кошмар», «Нет предела совершенству», «Очень красива».

Ранее мы писали, что молодая модель показывает провокативные кадры в Инстаграм почти каждый день, чтобы привлекать как можно больше внимания к себе и продолжать увеличивать количество фанатов, которых уже более 11, 6 миллионов человек. Квитко позирует на своих фото в пляжных бикини и кружевном белье, рекламируя их и выставляя «все нужное» в выгодном свете.

Также Настя часто совмещает приятное с полезным – посещает пляжи и демонстрирует новые пляжные образы. На одном из таких снимков эффектная блондинка с пышными формами поразила глубоким вырезом в черном монокини.

Девушке удалось снова покорить бюстом, который она и не собиралась скрывать. Фанаты обсудили снимок знаменитости достаточно бурно, восхваляя необычную внешность Насти.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов