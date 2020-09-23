37-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі готується стати матір'ю вдруге

Так, зірка серіалу "Величне століття" знаходиться вже приблизно на п'ятому місяці вагітності. Узерлі приховує ім'я батька майбутньої дитини, але деякі деталі вона все ж зважилася висвітлити, пише "СтарХит".

За її словами, коханий вже переїхав до них з донькою у Німеччину з США.

"Я зараз не одна. У моєму житті є дехто... я закохана! Він - американець. Переїхав до Німеччини з США до нас з Ларою", — розповіла в одному з останніх інтерв'ю Узерлі, правда, зазначила, що з весіллям не поспішає і пояснила причину: "Як тільки я відчую, що готова, - вийду заміж. Але ми живемо в різних умовах пандемії коронавірусу. Я не мрію про весілля з 20-30 гостями в масках. Пізніше подивимося, як воно буде".

Крім народження дитини і створення сім'ї, в планах у Мер'єм повернутися до Туреччини - на батьківщину її батька.

"Коли епідемія закінчиться, я обов'язково повернуся до Туреччини. Мій коханий спокійно до цього ставиться. Той, хто злиться на подібні речі, в будь-якому випадку не може бути зі мною... ніхто не може заблокувати мій життєвий шлях", - поділилася актриса.

Раніше ми повідомляли, Узерлі здивувала незвичайним чорно-білим фото, зробленим на щаблях, як при вході в "підземку". Актриса позувала сидячи на бетоні, в стильних ботфортах на шнурівці, міні-сукні і коротенькому плащі. Дівчина приховала очі за сонцезахисними окулярами, однак, все ж помітно її зосереджений вираз обличчя.

"Мер'єм, ти найкраща!", "Це красуня, боже", "у кожному вбранні красива", "Мер'єм, моя мрія зустрітися з вами", "Ну знову красу підвезли, супер", "ідеальна", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з" чудового століття "зізналася у вагітності, фото майбутньої мами:" З'явиться на світ в..."

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