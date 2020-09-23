Відома модель Кім Кардашьян показала себе, порадувавши сестричок і фанатів

На фото Кім здалася в чорно-білому вбранні. Красуня була в топі і велотреках. Зірка зібрала волосся в хвіст, позуючи біля дверного отвору. Кім ефектно стала, демонструючи ідеальні форми. На ще одному фото зірка вже лежала на дивані, демонструючи ідеальні ніжки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Балмейн Барбі", - написала Кім.

"Давай Барбі, підемо на вечірку", - написала Кортні під фото.

"Привіт, Пеггі, дитинко", - відзначилася і сестра Хлої.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Качала !!! Скінчено !! Ваш !!! Краса !!!", "Хороші шльопанці"," це все"," ого, це один з моїх улюблених твоїх останніх образів"," у мене сьогодні день Народження будь ласка поставте лайк моє фото)", " Кім вбиває цей погляд, можу я отримати амінь!", "це пластир для мене".

Повідомлялося, що відома модель Кайлі Дженнер похвалилася пружними формами в чорному ліфчику.

Знаменита модель і популярна бізнесменка завжди привертає увагу до себе самими різними витівками. Кайлі продовжує займатися власним брендом косметики, тому в її профілі не так багато нових кадрів.

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