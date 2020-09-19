Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, не расчитала "силу" разрезов собственного наряда

Девушка постоянно рекламирует модную одежду и даже когда посещает рестораны, кафетерии или просто прогуливается на улице, она занимается работой. В социальной сети Инстаграм Гюль можно найти самые разные примеры образов, которые предпочитает модель.

При этом главной ее изюминкой остается то, что Бахари предпочитает подчеркивать очень пышную грудь смелыми декольте, а бедра разрезами на юбках и платьях. И хотя грани дозволенного Бахари не переходит, фанатам достаточно и таких пикантных образов для обсуждений.

На новом фото модель позировала лишь в укороченном топике и невероятной юбке с разрезами выше бедер, чем удивила сеть:

«Ты божественна и очень богата, и у тебя божественное и очень богатое тело», «Красота ослепительная просто» , «Красивая кукла малышка 😘», «Она очень сексуальная и красивая 😍❤️🔥», «Принцесса Джаз, я приду в нужное место 🤗🌹💋💋💋💋🖤», «Линдаааа, идеальный, прекрасный образ Гюль 🔝😍», «Мамасита, аж в глазах потемнело😍❤️❤️❤️», «Такая великолепная ❤️❤️🔥».

Мы также писали, что эффектная красотка прославилась благодаря пышным формам и уникальной внешности, сразу же привлекающей к себе внимание. Девушка с длинными черными волосами, пышными формами и пухлыми губами не оставляет равнодушными своих поклонников.

Каждый день Гюль в разделе Стори в социальной сети Инстаграм показывает новые образы, которые рекламирует для онлайн-магазина. Девушка блистает, как правило, в самых лучших платьях и неизменно выставляет грудь напоказ. В этот раз она впечатлила нарядом с леопардовым принтом, смелыми разрезами и глубоким декольте.

Вот что пишут поклонники, некоторые сравнивают модель с искусительницей или женщиной-кошкой.

Напомним, турецкая Кардашьян едва прикрылась крошечным платьем с разрезами

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