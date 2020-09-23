32-річна російська актриса Христина Асмус розбурхала свіжим фото, зробленим в купе поїзда

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному топі з глибоким декольте і в'язаному бежевому капелюшку.

Блондинка продемонструвала спокусливі "лінії" бюста, неприкриті тканиною. При цьому Асмус грайливо вхопила зубами стиглий виноград, гроно якого тримала в руці.

У підписі до фото актриса розповіла, що їде з Сочі додому півтори доби. На подив, примхлива Христина зізналася, що їй подобається поїздка:

"Ці поїздки завжди - мої рідкісні вихідні ☺ ️ 🤟 і можливість виспатися, повчити тексти, почитати сценарії і договори, на які завжди катастрофічно немає часу. І навіть кайф, що немає зв'язку 📵 Я реально відпочиваю. Зараз, наприклад, їду в якомусь старовинному поїзді позаминулого століття (на який, звичайно, без сліз не поглянеш 🙈), але навіть в цьому є якась романтика...", - поділилася Асмус.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Зуби такі рівні, невже свої?))" - "так)))"

"Навіть трохи заздрю 😍 😅 "

"Все залежить від компанії з якою їдеш...іноді таке попадеться, що... 😂"

"Так, в подорожі на поїзді особлива романтика..."

"Мармурове купе, де подають виноград?!!! Нічго собі старовинний поїзд😂 хочу в такий"

"Великий виноград 👍"

"Жесть, для мене 6 год катастрофа, я ніби у в'язниці, а тут 1,5 доби ((("

Раніше ми повідомляли, Асмус підкорила образом фатальної красуні. Дівчина постала на студійному фото в золотому вбранні з широким "нашийником". Пишна зачіска і смокі-макіяж доповнили розкішний лук.

Нагадавши, пустотлива Христина Асмус між двох чоловіків похвалилася своєю гордістю

Також Politeka повідомляла, що зовнішність перехворіла Христини Асмус ввела в ступор на червоній доріжці