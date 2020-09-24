Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про обережність

На фото красуня показала себе в обтягуючому топі і штанях. Образ модель доповнила маскою і сумочкою в руках. Волосся у Гюль були розпущені, а сама вона відвела погляд від об'єктива камери. Фото вийшло ефектним і навіть спокусливим, адже на ньому можна побачити пишний бюст зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будь обережний зі мною", - написала Бахарі.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "надто вже красиві", " допінгова маска !!!", "Мамочка Ріка" ," ти така красива, ти виглядаєш так само, як Жасмин, така красива, я хочут бути твоїм Аладіном, але я бідний", "обслуговуючи нас, виглядає", "ось це дівчина", "Оооо, боюся тебе, дівчинка", " ти вбиваєш погляд спасибі за все!", "Богиня всіх богинь в Раю".

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала себе і розповіла про ігри.

На фото Бахарі сиділа за столиком на вулиці. Зірка волосся залишила розпущеним, а образ доповнила сумочкою і яскравим манікюром, на радість фанів.

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