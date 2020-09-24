Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала об осторожности

На фото красотка показала себя в обтягивающем топе и штанах. Образ модель дополнила маской и сумочкой в руках. Волосы у Гюль были распущены, а сама она отвела взгляд от объектива камеры. Фото вышло эффектным и даже соблазнительным, ведь на нем можно увидеть пышный бюст звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Будь осторожен со мной", - написала Бахари.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Слишком уж красивы", "Допинговая маска !!!", "Мамочка Рика", "Ты такая красивая, ты выглядишь так же, как Жасмин, такая красивая, я хочут быть твоим Аладином, но я беден", "Обслуживая нас, выглядит", "Вот это девушка", "Оооо, боюсь тебя, девочка", "ты убиваешь взгляд спасибо за все!", "Богиня всех богинь в Раю".

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала себя и рассказала про игры.

На фото Бахари сидела за столиком на улице. Звезда волосы оставила распущенными, а образ дополнила сумочкой и ярким маникюром, на радость фанатов.

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