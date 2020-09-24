Відома модель Памела Андерсон показала себе і розповіла про зустріч

На фото Памела показала себе в чорному топі і спідниці або шортиках. Зірка волосся вирішила залишити розпущеним, а сама стояла біля великих дверей на вході в будинок. Андерсон дивилася в об'єктив камери, а рукою взялася за ногу. Фото вийшло цікавим і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Побачимося в раю", - написала Памела під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали один коментар: "це тіло ніколи не йде".

Інших коментарів під фото не було, адже Андерсон закрила доступ для більшості це робити, але так і хочеться сказати: "імператриця, шалено красива".

Раніше ми повідомляли, що нев'януча голлівудська красуня Памела Андерсон, зірка серіалу "Рятувальники Малібу", розпалила пікантною фотосесією.

Зірка позувала біля плити, демонструючи в різних позах свої апетитні округлості. Потім, приготувавши чай, Памела млосно сіла на стіл, поставивши ноги на табурет і трохи їх розставивши. Актриса тримала чашку двома руками, замріявши про щось приємне.

Нагадавши, невгамовна Памела Андерсон вразила екстремальним ракурсом, залишившись без білизни

Також Politeka писала, що Памела Андерсон спокусила формами, блиснувши "бомбами" в крихітній білизні

А ще Politeka повідомляла, що бездоганна Памела Андерсон в спокусливій білизні поманила в ліжко



