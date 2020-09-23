Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном образе, порадовав фанатов

На фото Памела показать в черном белье и боди показалась в кровати. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя пятую точку перед камерой, а прохожим за окном бюст. Модель на втором фото уже стала на четвереньки, а каблуки решила не снимать. Волосы Андерсон оставила распущенными, делая свой образ немного потрепанным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Богиня желаний, полна чудес".

Сообщалось, что неувядающая голливудская красотка Памела Андерсон, звезда сериала "Спасатели Малибу", разгорячила пикантной фотосессией.

Звезда позировала у плиты, демонстрируя в различных позах свои аппетитные округлости.

Мы писали, что знаменитая модель и актриса Памела Андерсон взбудоражила постельной сценой в откровенном виде.

Халат Памелы Андерсон соблазнительно распахнулся, обеспечив пикантный вид на ее объемный бюст.

Напомним, неугомонная Памела Андерсон сразила экстремальным ракурсом, оставшись без белья

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон соблазнила формами, сверкнув «бомбами» в крохотном белье

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