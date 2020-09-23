"Яна, як побороти хіть дивлячись на ваші фото?"

30-річна актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, приголомшила смачним фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Інстаграм, на якому постала в пікантній позі на дивані.

Так, Кошкіна стягнула принади в фіолетовий бікіні з незвичайними вирізами на плавках. На голову зірка "начепила" плюшеву пов'язку з бантиком рожевого кольору.

Красуня розтягнулася на животі, безсоромно відстовбурчивши сідниці і блиснувши пишним бюстом: спокусливі вигини й округлості так і ваблять милуватися ними.

В руці гаряча брюнетка тримала фрукт, що нагадував чи то яблуко, чи то персик, який приготувалася надкусити зі щасливою посмішкою.

"Доброго ранку, мої дорогі!☀️ Я бажаю вам відмінного настрою! Пам'ятайте, цей день не повториться... Пообіцяйте, що кожен, хто побачить цей пост, посміхнеться, і порадує себе якою-небудь, нехай навіть невеликою, але «приємністю»🦄 Чашка смачної кави, улюблена музика, нова штучка з магазину або те, що вам буде до душі і подарує посмішку😊 💕", - підписала фото Кошкіна.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Дай відкусити😂"

"Яна ви шикарна дівчина🔥"

"Коли бабі не вистачає уваги вона починає одягатися як погань 😉"

"Кошкіна!!!! Заведи нормального коханця, тобі явно се*са не вистачає!"

"як тобі бантики йдуть 😍 😍 😍 "

"Яна, як побороти хіть дивлячись на ваші фото?)"

"Це реклама купальника або дивана? А так, з добрим ранком!"

"Схуднула ❤️😍"

"Яка ти шикарна, офігенна ляля"

Нагадаємо, що Яна Кошкіна в купальнику пограла з льодяником на надувному матраці: "Хороший товар".

А ще Politeka писала, що Яна Кошкіна в бікіні показала пружні форми з усіх боків: "що ж ти робиш-то?".