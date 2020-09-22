30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, показала себя в роскошном платье и костюме

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео со съемок. Краостка снимала себя крупным планом, в результате чего поклонники смогли рассмотреть ее пышные формы.

На первом видео девушка позировала в невероятно красивом костюме в клубнички. Тесный топ подчеркнул аппетитную грудь актрисы, а юбка обтянула пышные бедра. Кошкина рассказала поклонникам, что сейчас находится на съемках.

«Вот так клубнички на мне смотрятся. Вообще в костюме снимать нельзя. Я вот думаю, может выкупить этот костюмчик», - отметила Яна.

«Так. Запрещенка», - прокричал кто-то за кадром, намекая на то, что в Инстаграм нельзя выкладывать фото со сьемок.

На следующих сторис Яна позировала в розовом платье с интересным верхом. Одна половина костюма была пикантно оголена, а вторая закрыта рюшем. Выглядела девушка превосходно.

Как известно, Яне Кошкиной приписывают роман с Харламовым после того, как их вместе якобы видели на вечеринке у Ляйсан Утяшевой, куда Гарик пришел один. Сами звезды роман отрицают, но в сети активно обсуждают возможные отношения между ними.

Напомним, что Яна Кошкина в купальнике поиграла с леденцом на надувном матрасе: "Хороший товар".

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