30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, изумила вкусным фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пикантной позе на диване.
Так, Кошкина стянула прелести в фиолетовый бикини с необычными вырезами на плавках. На голову звезда "нацепила" плюшевую повязку с бантиком розового цвета.
Красотка растянулась на животе, бесстыдно оттопырив ягодицы и сверкнув пышным бюстом: соблазнительные изгибы и округлости так и манят любоваться ими.
В руке горячая брюнетка держала фрукт, напоминающий не то яблоко, не то персик, который приготовилась надкусить со счастливой улыбкой.
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"Доброе утро, мои дорогие!☀️ Я желаю вам отличного настроения! Помните, этот день не повторится... Пообещайте, что каждый, кто увидит этот пост, улыбнётся, и порадует себя какой-нибудь, пусть даже небольшой, но «приятностью»🦄 Чашка вкусного кофе, любимая музыка, новая вещица из магазина или то, что вам будет по душе и подарит улыбку😊💕", - подписала фото Кошкина.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Дай откусить😂"
"Яна вы шикарная девушка🔥"
"Когда бабе не хватает внимания она начинает одеваться как дрянь 😉"
"Кошкина!!!! Заведи нормального любовника, тебе явно се*са не хватает!"
"как тебе бантики идут😍😍😍"
"Яна, как побороть похоть глядя на ваши фото?)"
"Это реклама купальника или дивана? А так,с добрым утром!"
"Похудела ❤️😍"
"Какая ты шикарная, офигенная ляля"
Напомним, что Яна Кошкина в купальнике поиграла с леденцом на надувном матрасе: "Хороший товар".
А еще Politeka писала, что Яна Кошкина в бикини показала упругие формы со всех сторон: "Что ж ты делаешь-то?".