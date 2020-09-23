47-річна співачка Наташа Корольова, якій зрадив Тарзан і повідомив про це на весь світ, знайшла спосіб боротися зі стресом
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала провокативні кадри в своїх "сторіз" в Instagram, на яких постала поруч з подружкою, відомим адвокатом і світською левицею Ідою Достман. Красуні оголосили, що "сидять в центрі Москви".
Розпалена алкоголем Корольова заспівала кілька рядків з пісень і заявила, що знайшла, з ким «бухнути, посидіти та по-тьолкінськи перетерти весь той пи**ець». Після задушевного спільного співу перед камерою Достман додала: "Для чого потрібні друзі..."
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На наступних кадрах Корольова в печалі постала поїдаючою величезний десерт з ягодами.
"Я просто не можу пережити ось це і не зняти", - прокоментувала Іда, на що Наташа, озброєна виделкою, відповіла: "Краща дієта від будь-якого стресу - зжерти побільше солодкого смачного десерту".
Нагадаємо, майже 20-річний шлюб Наташі Корольової і Сергія Глушка (справжнє ім'я Тарзана, - ред.) останнім часом зазнав серйозних проблем. З'ясувалося, що стриптизер зрадив своїй дружині з молодою невідомою актрисою Анастасією Шульженко. Дівчина виявилася, до всього іншого, ще й вагітною, за її словами, від Тарзана.
Поставлений в глухий кут Глушко виставив в Instagram відео з зізнанням, однак, потім одумався і видалив його. Тим не менш, ганьба вже встигла лягти на плечі його рідних і близьких.
Брат артиста, Олександр, заявив на телебаченні, що їх матері стало погано в результаті скандалу: "За ним хіба встежиш. У кожного з нас своє життя. Що можуть сказати в ситуації, що склалася наші старі батьки - матері погано. Вони хотіли цього досягти?»
Нагадаємо, що принижений Тарзан розповів про зради Наташі Корольової і вагітної коханки: "мене розвели, я повівся".
Як повідомляла Politeka, коханка Тарзана показала втіхи з чоловіком королевою, розкривши таємницю роману: "робили це на очах…»