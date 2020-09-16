Наташа Королева после громкого скандала с мужем удивила пугающим фото в воде

В последние дни вокруг известной российской певицы украинского происхождения и ее мужа Сергея Глушко не стихают страсти. Пара оказалась в центре скандала после того, как 23-летняя актриса призналась, что беременна от стриптизера, который позже признал, что изменял Королевой.

На фоне бесконечных обсуждений в СМИ и соцсетях Королева поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке можно увидеть погруженную под воду женщину в нежном белом платье, которая будто бы тонет. Рассмотреть ее лицо нельзя, однако можно догадаться, что она символизирует саму Королеву.

Звезда также предусмотрительно отключила комментарии под новым постом. Тем не менее под ее другим публикациями люди активно обсуждают свежий скандал.

«Наташенька, бросайте человека, который вас не уважает. Любите себя, цените себя, вы у себя одна», «Желаю Вашей семье достойно пройти выпавшее испытание, ни на кого не оглядываясь, слушая только свое сердце», «Наталья, любимым не изменяют!!!!!! По расчету от с тобой...а с ней по любви», «Это предательство! Такое не прощают! Ставь точку! Развод!», «Сдулся Тарзанчик, как рептилия стал, а глаза пустые и ищущие», «В жизни много чего происходит. не нужно выносить свое белье грязное публику, или пиар нужен?», - пишут люди.

Напомним, покаявшийся в изменах Наташе Королевой Тарзан решился на отчаянный шаг.

Как сообщала Politeka, униженный Тарзан рассказал об изменах Наташе Королевой и беременной любовнице.

Также Politeka писала, что "беременная любовница" Тарзана рассказала, как познакомилась с мужем Королевой.