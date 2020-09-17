Любовница Тарзана Анастасия Шульженко пришла на телевидение, чтобы рассказать свою правду о романе с мужем Наташи Королевой

Как сообщает Politeka.net, девушка приняла участие в скандальном ток-шоу «На самом деле», которому предоставила личные видео их интимной связи с Тарзаном. В процессе шоу выяснилось, что девушка встречалась с Тарзаном около полутора лет. Часто на встречах присутствовала ее подруга Милана.

По словам Шульженко, она не собиралась афишировать роман до тех пор, пока у нее не началась задержка. Девушка якобы провела тест на беременность, который оказался положительным. Тарзан же заявил любовнице, что это не его проблемы. Этот поступок мужчины и послужил поводом к обнародованию информации.

Полиграфолог и эксперт программы «На самом деле» Сабина Пантус в процессе шоу обратила внимание на тот факт, что видео, снятое любовницей, дрожит. Она предположила, что Тарзан и Шульженко делали это на глазах у третьего лица. Вероятнее всего, на глазах подруги Насти, которая снимала видео с целью дальнейшего шантажа.

Добавим, что на шоу актрису заставили пройти тест на беременность, который показал отрицательный результат. Девушка, увидев результаты теста, упала в обморок и начала рыдать.

Напомним, что униженный Тарзан рассказал об изменах Наташе Королевой и беременной любовнице: "Меня развели, я повелся".

Как сообщала Politeka, покаявшийся в изменах Наташе Королевой Тарзан решился на отчаянный шаг.

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