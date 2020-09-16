Российская звезда Сергей Глушко уверяет, что ему нечего скрывать
Об этом пишет Politeka.net.
Скандальное видеообращение Тарзан опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.
Так, Сергей Глушко откровенно признался, что изменил своей жене Наташе Королевой.
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"Я не буду говорить, что это был не я, это был человек, похожий на меня.. Это сделал я, и отвечать я буду перед Богом и перед своей женой. И больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь!", - уверенно заявил Тарзан.
Он также заявил, что "является мужиком на 200%, и что "его развели".
"Я повелся вследствие своего сексизма, без всякой любви, потому что любовь у меня одна. Это женщина, которая дана мне Богом... Меня развели. Это сделано было намеренно, эти сущности склеели меня. Я повелся... Обладали набором всяких веществ, которые меня ввели в состояние полного неадеквата и произошло то, что произошло... Они меня сняли, и тут же пошли по каналам... Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло", - продолжил Сергей Глушко в своем видеообращении.
По словам мужа Наташи Королевой, девушек в злополучный вечер было двое и он не понимает, что подтолкнуло их к такому поступку.
"Я обращаюсь сейчас к этим дамам. Я себя не обеляю, но то что вы сделали... Вы ногтя моей супруги не стоите! И то, что тебя тр**ул Тарзан - это самое великое достижение в твоей жизни... А еще попутно эти две мошенницы прихватили кое-какие вещи в нашей квартире... Это оказались очень дорогие драгоценности, на них заведено уголовное дело и будете отвечать по закону по полные помидоры. Как вы будете с этим жить? Не знаю, это не мое дело. На моем примере я хочу, чтобы все мужики знали, что эта шайка специально планирует то, что они делают, и потом выставляют вас ради хайпа... Я сказал и мне стало легче. Я Сергей Глушко и отвечать буду только перед Богом и своей женой, а остальное мне фиолетово. А мошенницы получат свое и перед судом, и перед народом, и перед Богом!", - резюмировал Тарзан в своем личном Instagram.
Ранее мы уже рассказывали о громком скандале в российском шоу-бизнесе. Так, стриптизера и шоумена Сергея Глушко обвиняли в измене Наташе Королевой, и даже пошли слухи о том, что его молодая любовница якобы ждет ребенка.
Девушкой, которую в сети уже успели окрестить "любовницей" Тарзана, оказалась 23-летняя Анастасия. Она выставила напоказ беременный животик и заявила, что в прошлом имела интимную связь с известным стриптизером.
Напомним, что грязная переписка Тарзана с "беременной любовницей" всплыла в сети
Как сообщала Politeka, "беременная любовница" Тарзана рассказала, как познакомилась с мужем Королевой
Также Politeka писала, что опасающаяся за свою жизнь "любовница" Тарзана похвасталась беременным животиком