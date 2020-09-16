Российская звезда Сергей Глушко уверяет, что ему нечего скрывать

Об этом пишет Politeka.net.

Скандальное видеообращение Тарзан опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

Так, Сергей Глушко откровенно признался, что изменил своей жене Наташе Королевой.

"Я не буду говорить, что это был не я, это был человек, похожий на меня.. Это сделал я, и отвечать я буду перед Богом и перед своей женой. И больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь!", - уверенно заявил Тарзан.

Он также заявил, что "является мужиком на 200%, и что "его развели".

"Я повелся вследствие своего сексизма, без всякой любви, потому что любовь у меня одна. Это женщина, которая дана мне Богом... Меня развели. Это сделано было намеренно, эти сущности склеели меня. Я повелся... Обладали набором всяких веществ, которые меня ввели в состояние полного неадеквата и произошло то, что произошло... Они меня сняли, и тут же пошли по каналам... Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло", - продолжил Сергей Глушко в своем видеообращении.

По словам мужа Наташи Королевой, девушек в злополучный вечер было двое и он не понимает, что подтолкнуло их к такому поступку.

"Я обращаюсь сейчас к этим дамам. Я себя не обеляю, но то что вы сделали... Вы ногтя моей супруги не стоите! И то, что тебя тр**ул Тарзан - это самое великое достижение в твоей жизни... А еще попутно эти две мошенницы прихватили кое-какие вещи в нашей квартире... Это оказались очень дорогие драгоценности, на них заведено уголовное дело и будете отвечать по закону по полные помидоры. Как вы будете с этим жить? Не знаю, это не мое дело. На моем примере я хочу, чтобы все мужики знали, что эта шайка специально планирует то, что они делают, и потом выставляют вас ради хайпа... Я сказал и мне стало легче. Я Сергей Глушко и отвечать буду только перед Богом и своей женой, а остальное мне фиолетово. А мошенницы получат свое и перед судом, и перед народом, и перед Богом!", - резюмировал Тарзан в своем личном Instagram.

Ранее мы уже рассказывали о громком скандале в российском шоу-бизнесе. Так, стриптизера и шоумена Сергея Глушко обвиняли в измене Наташе Королевой, и даже пошли слухи о том, что его молодая любовница якобы ждет ребенка.

Девушкой, которую в сети уже успели окрестить "любовницей" Тарзана, оказалась 23-летняя Анастасия. Она выставила напоказ беременный животик и заявила, что в прошлом имела интимную связь с известным стриптизером.

Напомним, что грязная переписка Тарзана с "беременной любовницей" всплыла в сети

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