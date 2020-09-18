Российская певица Наталья Штурм, которая встречалась с Тарзаном, раскрыла пикантные детали о браке Наташи Королевой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда высказала свои мысли по поводу этого союза. Штурм вспомнила, что до Королевой ходила на свидание с Тарзаном, который уже тогда был знатным ловеласом.

«Наташа поменяла продуктивного и любящего ее Игоря Николаева на стриптизера Тарзана, не простив Николаеву измен, которые запросто прощает Тарзану. И будет прощать впредь, без сомнений», - считает артистка.

По ее словам, Королевой «зашло», что ее мужчина очень востребован среди женщин. Она его любит. Штурм напомнила, что Королева еще несколько лет назад признавалась, что живет отдельно от Тарзана. Ему, якобы, неудобно после работы добираться в их дом за городом.

«Ну, согласитесь такой кобелина один, разгоряченный после эротического шоу - Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адьюльтеры. И так будет всегда, может это ее заводит)», - резюмировала Штурм.

Как известно, недавно разразился громкий скандал. Молодая актриса слила журналистам интимное видео с Тарзаном, а Наташа Королева обвинила ее в воровстве украшений из их дома.

Напомним, что отчаявшаяся Королева после скандала с изменой Тарзана напугала фото под водой: "Такое не прощают!".

Как сообщала Politeka, оскандалившийся изменщик Тарзан нашел утешение с рыжим красавцем, кадры попали в сеть.

Также Politeka писала, что любовница Тарзана показала утехи с мужем Королевой, раскрыв подноготную романа: «Делали это на глазах…».