На п'ятій годині напруженого тренування напередодні чергового ефіру" Танців з зірками" телеведуча Ольга Фреймут не витримала

Як передає Politeka.net, зірка "Ревізора" поділилася свіжими кадрами в своїх "сторіз" в Instagram, на яких поскаржилася партнерові по танцях Іллі Падзіні.

Так, Ольга обговорила всю "тяжкість", з якою їй доводиться стикатися, і яку гідно оцінити може тільки Григорій Чапкіс (народний артист України, один із суддів проекту). За її словами, інші члени журі, прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма не дивляться на ноги, на відміну від Чапкіса, а саме в них криється вся складність танцю.

"Навіщо мільйон цих важких рухів, кроків, які потім обов'язково забуду... Можна зробити... Вийшла, спинку потягнула, подивилася в очі, обійняла... Люди не бачать всього цього складного. Тільки Чапкіс бачить, всі інші не бачать", - на що Падзіна зробив влучне зауваження: "А Катя що, не людина?"

"Катя людина, і Влад... Вони дивляться на погляд... На ноги тільки Чапкіс дивиться", - підсумувала Фреймут.

Раніше ми повідомляли, перехворіла китайським вірусом Фреймут вийшла на паркет "Танців" й гостро відреагувала на зауваження Кухар з приводу їх з Падзіною самби. Телеведуча порадила примі-балерині "сходити в неділю до церкви замість того, щоб судити".

Надалі Ольга зізналася, що напередодні вмовляла Падзіну відмовитися від участі в шоу, але потім взяла себе в руки.

"В ефірі через шок я станцювала тільки якийсь ескіз від задуманого. Хороший урок: надалі не дозволяти страхам паралізувати і полонити мрію", - поділилася своїми емоціями зірка.

Нагадаємо, що Фреймут, що поскандалила з Кухар, тепер вчить українців випивати:"тримайте за ніжку".

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