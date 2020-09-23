На пятом часу напряженной тренировки накануне очередного эфира "Танців з зірками" телеведущая Ольга Фреймут не выдержала

Как передает Politeka.net, звезда "Ревизора" поделилась свежими кадрами в своих "сториз" в Инстаграм, на которых пожаловалась партнеру по танцам Илье Падзине.

Так, Ольга обсудила всю "тяжесть", с которой ей приходится сталкиваться, и которую по достоинству оценить может только Григорий Чапкис (народный артист Украины, один из судей проекта). По ее словам, другие члены жюри, прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма не смотрят на ноги, в отличие от Чапкиса, а именно в них кроется вся сложность танца.

"Зачем миллион этих тяжелых движений, шагов, которые потом обязательно забуду... Можно сделать... Вышла, спинку потянула, посмотрела в глаза, обняла... Люди не видят всего этого сложного. Только Чапкис видит, все остальные не видят", - на что Падзина сделал меткое замечание: "А Катя что, не человек?"

"Катя человек, и Влад... Они смотрят на взгляд... На ноги только Чапкис смотрит", - подытожила Фреймут.

Ранее мы сообщали, переболевшая китайским вирусом и вышедшая после этого на паркет "Танців" Фреймут остро отреагировала на замечание Кухар по поводу их с Падзиной самбы. Телеведущая посоветовала приме-балерине "сходить в воскресенье в церковь вместо того, чтобы судить".

В последствии Ольга призналась, что накануне уговаривала Падзину отказаться от участия в шоу, но затем взяла себя в руки.

"В эфире из-за шока я станцевала только какой-то эскиз от задуманного. Хороший урок: впредь не позволять страхам парализовать и пленить мечту", - поделилась своими эмоциями звезда.

Напомним, что поскандалившая с Кухар Фреймут теперь учит украинцев выпивать: "Держите за ножку".

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