34-річна російська співачка і телеведуча "Дом-2" Ольга Бузова заінтригувала пікантним кадром з відомим актором
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала поруч з актором Олександром Петровим.
Спекотна Бузова в чорному облягаючому вбранні з глибоким розрізом на грудях пригорнулася до блакитноокого красунчика, обдарувавши голлівудською посмішкою.
"Тільки що ми з'ясували, що не тільки я є прихильницею таланту Олександра Петрова @actorsashapetrov, але і він любитель моєї творчості 🥰 🥰 🥰 весь Новий Рік відпочивав з сім'єю і друзями під пісню «мандаринка» 🍊. А Яка ваша улюблена пісня у мене👸", - підписала фото співачка.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто зрадів, що Ольга після нібито розриву з бойфрендом, реп-виконавцем Давидом Манукяном (Давою), швиденько знайшла гідну заміну.
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"Новий чоловік?"
"Я Петрова навіть не впізнала. Він неймовірно жіночний.....🙄"
"Красива була б пара..."
"А люди не вірили..."
"Оль з чубчиком пушка просто"
"Ти навіщо Саню за фотошопила ор оррр ладно себе, але його навіщо"
"Петров з фільтром виглядає жахливо 🙈 🤣 "
"Дженіфер, чи це ти?!)))"
"Ви як брат і сестра! По телевізору тільки вас і показують😉"
"Які ви диявольськи красиві, а очі 😍 😍"
Нагадаємо, в мережу злили кадри гучної сварки Бузової з Давою на публіці. Чути, як дівчина з голосом схожим на Ольгу лається з хлопцем. Інтонації молодого чоловіка сильно нагадують манеру Манукяна.
Перехожі запитують у передбачуваного Дави, що відбувається і той відповідає: «все нормально, братик». На питання про те, чи свариться він з Ольгою Бузовою, він каже: «Так». Крім того, співачка видалила останні спільні фото з репером зі свого Instagram, а також перестала викладати кадри з ним у "сторіз".
Нагадаємо, що улюблениця Кіркорова приголомшила пікантною витівкою з Бузової, фото поцілунку:»лялечка, була рада...".
А ще Politeka писала, що пафосна Ольга Бузова крупно зганьбилася, засвітивши порожній ліфчик:"Вату забула".