34-річна російська співачка і телеведуча "Дом-2" Ольга Бузова заінтригувала пікантним кадром з відомим актором

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала поруч з актором Олександром Петровим.

Спекотна Бузова в чорному облягаючому вбранні з глибоким розрізом на грудях пригорнулася до блакитноокого красунчика, обдарувавши голлівудською посмішкою.

"Тільки що ми з'ясували, що не тільки я є прихильницею таланту Олександра Петрова @actorsashapetrov, але і він любитель моєї творчості 🥰 🥰 🥰 весь Новий Рік відпочивав з сім'єю і друзями під пісню «мандаринка» 🍊. А Яка ваша улюблена пісня у мене👸", - підписала фото співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто зрадів, що Ольга після нібито розриву з бойфрендом, реп-виконавцем Давидом Манукяном (Давою), швиденько знайшла гідну заміну.

"Новий чоловік?"

"Я Петрова навіть не впізнала. Він неймовірно жіночний.....🙄"

"Красива була б пара..."

"А люди не вірили..."

"Оль з чубчиком пушка просто"

"Ти навіщо Саню за фотошопила ор оррр ладно себе, але його навіщо"

"Петров з фільтром виглядає жахливо 🙈 🤣 "

"Дженіфер, чи це ти?!)))"

"Ви як брат і сестра! По телевізору тільки вас і показують😉"

"Які ви диявольськи красиві, а очі 😍 😍"

Нагадаємо, в мережу злили кадри гучної сварки Бузової з Давою на публіці. Чути, як дівчина з голосом схожим на Ольгу лається з хлопцем. Інтонації молодого чоловіка сильно нагадують манеру Манукяна.

Перехожі запитують у передбачуваного Дави, що відбувається і той відповідає: «все нормально, братик». На питання про те, чи свариться він з Ольгою Бузовою, він каже: «Так». Крім того, співачка видалила останні спільні фото з репером зі свого Instagram, а також перестала викладати кадри з ним у "сторіз".

Нагадаємо, що улюблениця Кіркорова приголомшила пікантною витівкою з Бузової, фото поцілунку:»лялечка, була рада...".

А ще Politeka писала, що пафосна Ольга Бузова крупно зганьбилася, засвітивши порожній ліфчик:"Вату забула".