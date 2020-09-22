34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику из-за новой внешности

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото с новой прической. Певица была одета в черное платье с глубоким декольте, под которое решила не надевать белье. Бузова предложила поклонникам выбрать лучший кадр и спросила их мнение по поводу своего образа.

«Как вам я с чёлкой?», - подписала фото звезда.

Всего за час пост артистки собрал почти 300 тысяч лайков. Мнение насчет новой внешности Бузовой разделились. Одни похвалили прическу, а другие раскритиковали артистку за постоянные улучшения.

«Вот Бузовой ну Всё идёт! Ну прям всё», «глаз не оторвать! Всегда разная!», «Наконец-то ты выстригла челку!!! Тебе с ней так круто», «А че рот, не закрывается уже?!», «Губы все больше и больше )) говорит одна естественность у нее», «зачем нос вбила и сплющила и губы надула??? На Машку Распутину похожа», «На Джей Ло похожа)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Бузова разозлила фантов дерзкой выходкой на льду. Ольга легла на лед, и пыталась дергаться всем телом. Поклонники не оценили такое шоу, оставив артистке множество гневных комментариев.

Напомним, что любимица Киркорова огорошила пикантной выходкой с Бузовой, фото поцелуя: «Куколка, была рада…».

А еще Politeka писала, что пафосная Ольга Бузова крупно опозорилась, засветив пустой лифчик: "Вату забыла".

Также Politeka сообщала, что Бузова после поцелуя с любимицей Киркорова публично разругалась с женихом.