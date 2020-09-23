"А люди не верили"

34-летняя российская певица и телеведущая "Дом-2" Ольга Бузова заинтриговала пикантным кадром с известным актером

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом с актером Александром Петровым.

Жаркая Бузова в черном облегающем наряде с глубоким разрезом на груди прильнула к голубоглазому красавчику, одарив голливудской улыбкой.

"Только что мы выяснили, что не только я являюсь поклонницей таланта Александра Петрова @actorsashapetrov, но и он любитель моего творчества 🥰🥰🥰 Весь Новый год отдыхал с семьей и друзьями под песню «Мандаринка» 🍊. А какая ваша любимая песня у меня 👸🏻", - подписала фото певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие обрадовались, что Ольга после якобы разрыва с бойфрендом, рэп-исполнителем Давидом Манукяном (Давой), быстренько нашла достойную замену.

"Новый муж?"

"Я Петрова даже не узнала. Он невероятно женственен.....🙄"

"Красивая была бы пара..."

"А люди не верили..."

"Оль с челкой пушка просто 👍🏻"

"Ты зачем Саню за фотошопила🤦🏻‍♀️🤣 оррр ладно себя, но его то зачем"

"Петров с фильтром смотрится ужасно🙈🤣"

"Дженифер, ты ли это?!)))"

"Вы как брат и сестра! По телевизору только вас и показывают😉"

"Какие вы дьявольски красивые,а глаза 😍😍"

Напомним, в сеть слили кадры громкой ссоры Бузовой с Давой на публике. Слышно, как девушка с голосом похожим на Ольгу ругается с парнем. Интонации молодого мужчины сильно напоминают манеру Манукяна.

Прохожие спрашивают у предполагаемого Давы, что происходит и тот отвечает: «Все нормально, братишка». На вопрос о том, является ли ссорящаяся с ним девушка Ольгой Бузовой, он говорит: «Да». Кроме того, певица удалила последние совместные фото с рэпером из своего Инстаграм, а также перестала выкладывать кадры с ним в "сториз".

Напомним, что любимица Киркорова огорошила пикантной выходкой с Бузовой, фото поцелуя: «Куколка, была рада…».

А еще Politeka писала, что пафосная Ольга Бузова крупно опозорилась, засветив пустой лифчик: "Вату забыла".