34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику своей новой выходкой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала танцующей (или пытающейся танцевать) на льду.

Ольга с растрепанным хвостиком в черной футболке и такого же цвета узких спортивных штанах, обутая в коньки, принялась двигаться в стиле TikTok, но что-то пошло не так. Танец Бузовой был похож на предсмертные конвульсии - так полагают комментаторы.

"Пока нет возможности показывать вам номера, снимаю тикток на льду🧊 И на этом закрываю этот тренд ⛸😂😂", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное - и в большинстве своем не в пользу Ольги.

"Твою мать, мои глаза"

"Поддельная сексуальность хуже всякой вульгарности ..🤢😑"

"Лучшая 😍 Тренд можно закрывать 😂🔥" - "так это был прикол ...лучше иметь хорошее чувство юмора,чем быть такой как вы" - "прикол, это когда смешно☝️ а тут, стыдно🤦‍♀️"

"Как будто пенсионер на концерте prodigy ;) не очень-то смотрится"

"Деревянная хоть сколько ни старайся..."

"Ужас какой. Это что было?????" - "конвульсии"

"Оль, это лучшее видео со всего тренда 😂❤️"

"Бревно упало на гамак"

Ранее мы сообщали, Бузова удивила сеть необычными перевоплощениями. Звезда опробовала на себе новую "фишку" в сети - специальное приложение, меняющее лицо под ту или иную национальность. Так, Ольга предстала африканкой, азиаткой и индианкой.

"Красотка! Мне понравилась мулаточка!👌"; "Собирай все манатки и в Индию🤣🤣🤣 сниматся фильме"; "Сейчас все это выставляют и у всех самые красивые в Африке))) прикольно!", - отреагировали пользователи.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".