40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, показала себе на відпочинку

Модель з'явилася в купальнику і повітряній спідничці, повідомляє Politeka.net. Зірка позувала біля яхти, присівши на сходах, її волосся розвіював вітер.

Куриленко була в білому ліфчику з бузковими смужками. Найтонші бретельки натягнулися на плечах.

Зірка злегка нагнулася, від чого кадр міг стати гарячішим, але Ольга завбачливо прикрила найінтимніше руками.

Прес моделі був помітний навіть в такій позі. А на тонкій талії трималася повітряна спідничка, підкресливши її своїм паском.

Куриленко зробила легкий макіяж і дивилася в камеру з посмішкою.

"Всім щасливого вівторка! 📷", - написала артистка.

За 45 хвилин пост зібрав майже 9000 лайків і багато коментарів.

"В очах не гаснуть відблиски мрії, що народжує суть!!!!! Стезя великих торкнулася вічністю тебе! І Бог! Люблячи веде по життю! Даруючи щастя буття! Що побажати великій паві! Коль так стезя торкнулася трепетної душі??? Скажу одне! Лише не поспішай - живи й будь щасливою! Бережи цей дар!!!!! ❤ ️ ", "Ну, навіщо так дивитися", " Незрівнянна!) ", "Не сумуй", "Фото шалене😍 😍 😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко опублікувала фото, на якому позувала з Пірсом Броснаном, що грав роль агента 007 Джеймса Бонда з 1995 по 2002 роки.

Ольга виглядала щасливою в компанії вже немолодого, але все такого ж чарівного артиста.

Відзначимо обидва артисти познайомилися під час роботи у фільмі "Людина листопада", а фото були зроблені ще у 2014 році.

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