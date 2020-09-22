40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, показала себя на отдыхе

Модель появилась в купальнике и воздушной юбочке, сообщает Politeka.net. Звезда позировала возле яхты, присев на лестнице, ее волосы развеивал ветер.

Куриленко была в белом лифчике с сиреневыми полосками. Тончайшие бретельки натянулись на плечах.

Звезда слегка нагнулась, от чего кадр мог стать горячее, но Ольга предусмотрительно прикрыла самое интимное руками.

Пресс модели был заметен даже в такой позе. А на тонкой талии держалась воздушная юбочка, подчеркнув ее своим пояском.

Куриленко сделала легкий макияж и смотрела в камеру с улыбкой.

"Всем счастливого вторника! 📷", - написала артистка.

За 45 минут пост собрал почти 9000 лайков и много комментариев.

"В глазах не меркнут блики мечты, рождающую суть!!!!! Стезя великих коснулась вечностью тебя! И Бог! Любя ведет по жизни! Даруя счастья бытия! Что пожелать великой паве! Коль так стезя коснулась трепетной души??? Скажу одно! Лишь не спеши - живи и будь счастливой! Береги сей дар!!!!! ❤️", "Ну, зачем так смотреть", "Бесподобна!)", "Не грусти", "Фото обалденное 😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко опубликовала фото, на котором позировала с Пирсом Броснаном, игравшим роль агента 007 Джеймса Бонда с 1995 по 2002 годы.

Ольга выглядела счастливой в компании уже немолодого, но все такого же обаятельного артиста.

Отметим оба артиста познакомились во время работы в фильме "Человек ноября", а фото были сделаны еще в 2014 году.

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