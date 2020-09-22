Актриса "Квартал 95" Марта Адамчук порадувала шанувальників цікавими фото

Зірка поділилася унікальними знімками шоу у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. На кадрах шикарна брюнетка позує на сцені зі своїми не менш розкішними колегами.

Зокрема, на фото Марта постала в обтягуючому триколірному костюмі, який підкреслив всі її вигини - бюст, тонку талію і красиві стегна.

Поруч із зіркою її подруга-блондинка Віра Кекелія в рожевому шовковому платті, яка везе коляску. У світлій міні-сукні - екзотична красуня Еліна Мбані, а в незвичній сукні забарвлення зебри - Настя Коротка.

На другому фото зірки, ймовірно, розігрують сценку, в якій познайомилися з дитиною Віри Кекелії. До слова, артистка народила не так давно.

На фото Дівчата посміхалися і обіймали щасливу матусю.

Також зірки станцювали на сцені майже в повному складі: "Гарні!"

"Нові серії @zhenskiykvartal_official. Буде багато сюрпризів;)", - написала Адамчук.

За годину пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.

"Чекаю вас", - написала одна з користувачок мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук позувала в купальнику, стоячи на березі водойми. Зірка вирішила залишити плечі відкритими, а на шиї можна побачити ланцюжок з кулоном. Волосся зірка вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважало. Красуня демонструвала себе і водойму, вода якого прямо блищала на сонечку.

Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук позувала в білосніжній сукні з екстремальним вирізом, який ефектно підкреслює її фігуру.

"Очима подруги", - коротко йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом у сукні без білизни:"прекрасні жіночі лінії".

А ще Politeka писала, що Марта Адамчук убила наповал новим пікантним образом:»Чарівна".

Також Politeka повідомляла, що Марту Адамчук застукали в обіймах молодого красеня, кадри облетіли мережу: «любов».