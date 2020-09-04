Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95" показала себя в необычном наряде
На фото красотка позировала в шикарном вечернем платье. Красотка развернулась спиной, показывая открытую часть тела. Как можно заметить, звезда не очень любит носить нижнее белье, зато собрала волосы в хвост, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вчера на мгновение стала моделью на показе. Платье же не хотелось снимать. Спасибо за опыт", - подписала фото Марта.
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Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:
"Спина", "Неустанная женственность", "Вау, как тебе идет", "Какие прекрасные женские линии".
Сообщалось, что звезда «Женского квартала» Марта Адамчук с самого утра зарядила своих подписчиков позитивом.
На фотографии артистка позирует в огромных солнцезащитных очках каплеобразной формы, которые скрывают половину ее лица, черной майке и наушниках. При этом волосы звезда собрала в хвост, демонстрируя красивый высокий лоб.
Мы писали, что звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук впечатлила фигурой в пикантном образе.
В посте Адамчук рассказала о том, что еще в марте этого года должна была от имени нашей страны отправиться в Казахстан для того, чтобы поздравить местный город Шымкент с получением статуса культурной столицы СНГ в 2020 году.
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