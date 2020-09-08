Звезда "Квартал 95", известная украинская певица и актриса Марта Адамчук, показала себя в необычном наряде

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка сделала селфи в белом пиджаке с глубоким декольте. Образ она дополнила массивным украшением. Красотка рассказала, что влюбилась в украинский бренд одежды, на показе которого и была в этом необычном костюме.

«Торжество экстравагантного компромисса», - подписала снимок звезда.

Марта поделилась фото и видео с мероприятия, но особое внимание поклонников привлек кадр, на котором актриса стояла в обнимку с чернокожим молодым парнем. Он был одет весьма экстравагантно. На нем было пальто, сапоги, берет и зеркальные очки. Парочка стояла очень близко друг к другу и смеялась.

За час пост Марты собрал много лайков и приятных слов в комментариях.

«Супер», «Любовь навсегда», «Класс», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук позировала в шикарном вечернем платье. Красотка развернулась спиной, показывая открытую часть тела. Как можно заметить, звезда не очень любит носить нижнее белье. Кстати, у Адамчук особое пристрастие к нарядам с открытой спиной. Судя по Инстаграм звезды, это ее любимая часть тела.

Напомним, что Марта Адамчук ошарашила смелым образом без белья: "Обожаю украинские традиции".

А еще Politeka писала, что Марта Адамчук в черном наряде показала, на что способна: "Не подведи!".

Также Politeka сообщала, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в платье без белья: "Прекрасные женские линии"