Вокалистка студии "Квартал 95" Марта Адамчук показалась в новом оригинальном наряде и произвела фурор
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Вчера. Презентация новой коллекции…» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Адамчук позирует в белоснежном наряде, демонстрируя роскошную улыбку. Дополнить образ знаменитость решила при помощи элегантного клатча.
«Неотразимая», «вы прекрасны», «огонь наряд», «обожаю тебя», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что украинская актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала себя в необычном образе
На фото Кекелия показалась в желтом полупрозрачном платье. Звезда сделала стильную укладку волос, а образ дополнила стильными серьгами и поясом на талии. Вера была в босоножках и закрыла глаза от удовольствия. На втором снимке актриса уже соблазнительно выгнулась и демонстрировала себя в идеальном свете. На фоне можно увидеть мужчину за белым роялем. Молодой человек сидел на стуле в строгом костюме черно-белого цвета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии под фотографиями и не смогли засыпать комплиментами, как и лайками, но так и хочется сказать: "Лучшая, неотразима".
Напомним, звезда "Квартал 95" отказалась от лифчика ради нового пикантного образа
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