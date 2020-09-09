Вокалистка студии "Квартал 95" Марта Адамчук показалась в новом оригинальном наряде и произвела фурор

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вчера. Презентация новой коллекции…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Адамчук позирует в белоснежном наряде, демонстрируя роскошную улыбку. Дополнить образ знаменитость решила при помощи элегантного клатча.

«Неотразимая», «вы прекрасны», «огонь наряд», «обожаю тебя», - пишут ее поклонники.

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На фото Кекелия показалась в желтом полупрозрачном платье. Звезда сделала стильную укладку волос, а образ дополнила стильными серьгами и поясом на талии. Вера была в босоножках и закрыла глаза от удовольствия. На втором снимке актриса уже соблазнительно выгнулась и демонстрировала себя в идеальном свете. На фоне можно увидеть мужчину за белым роялем. Молодой человек сидел на стуле в строгом костюме черно-белого цвета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии под фотографиями и не смогли засыпать комплиментами, как и лайками, но так и хочется сказать: "Лучшая, неотразима".

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