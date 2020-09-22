Бізнесмени України розповіли про те, якого курсу долара варто чекати в 2021 році

Підприємці повідомили, що вони закладають у свої розрахунки курс у 29 грн.

Зокрема, такий показник вказаний і в дослідженні Європейської асоціації бізнесу-Global Outlook. За словами експерта асоціації, консолідовані дані були отримані з різних джерел, виглядають вони досить реалістично.

Також важливо і те, що такі показники з боку бізнесу збігаються з урядовим прогнозом девальвації національної валюти.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наступного року курс долара в середньому розрахований на 29,1 гривні. За його словами, курс долара буде стабільним.

Такий курс дозволить митниці та податковій зібрати 1,071 трильйона грн доходів. При цьому витрати уряду заклали на рівні 1,33 трильйона гривень.

Найбільша стаття видатків у держбюджеті на 2021 рік - погашення та обслуговування державного боргу – 599,8 млрд.

Відзначимо, за прогнозом аналітиків курс долара в Україні в жовтні 2020 року швидше за все продовжить рости.

Курс валют в Україні 22 вересня встановлено на наступних показниках:

100 доларів - 2820,22 гривні;

100 євро - 3319,96 гривні.

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