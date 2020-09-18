Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 18 сентября на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 28,18 гривны

Такие данные предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, передает "Сегодня".

"Курс гривны отошел от психологической отметки 28 гривен за доллар. <...> Рынок продолжает отыгрывать новости начала и середины недели. К негативу добавилось признание Конституционным Судом Украины неконституционными некоторых положений закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). <...> Накопленный негатив и спекулятивный спрос давят на курс. НБУ накануне пытался сдержать рынок на отметке 28,16 гривни за доллар, и сместил таким образом границу продажи. Вероятно, курс будет идти не в район 28 гривен за доллар, а выше. Между тем следим за настроениями покупателей, которые перед выходными могут успокоиться", – рассказал эксперт.

Шевчишин подчеркнул, что экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина, тоже остается сложной.

Тем временем эксперты «Минфина» сообщают, что курсы межбанка на 18 сентября будут в пределах: доллар — коридор 28,05- 28,27 гривен, евро — коридор 33,20-33,60 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар — коридор покупок и продаж 27,85 — 28,30 гривен, евро — коридор 32,50 — 33,55 гривен.

А вот, Вin.ua сообщает, что курс доллара в пятницу снижается по отношению к большинству основных мировых валют второй день подряд на статистике из США, которая вызвала опасения за экономику страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 EET курс евро к доллару рос до 1,1855 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1847 доллара. Курс доллара к иене снижался до 104,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 92,79 пункта.

Снижение курса доллара продолжается второй день подряд. В четверг распродажи были связаны со статистикой с рынков труда и недвижимости США, которая не оправдала ожиданий и вызвала опасения за перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики.

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