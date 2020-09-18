Курс валют в Украине 18 сентября резко изменит картину, гривне надоест натиск доллара и евро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Так, доллар начнет торги с небольшого падения. Стодолларовая валюта потеряет 68 копеек. К средине прошлого дня он упал на 1,5 гривны, но под конец дня начал вновь набирать.

Евро же изрядно обвалится. Торги на межбанке откроются с -21,33 гривны за сто евро.

Курс валют в Украине 18 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2811,27 грн;

100 евро – 3317,44 грн.

А вот российский рубль продолжит удерживать позиции. Десять рублей можно будет купить за 3,7564 грн.

До этого мы приводили слова экономиста Андрея Новака о том, что украинское правительство предложило свой вариант проекта государственного бюджета, однако нардепы еще могут внести тысячи своих поправок.

Так, комментируя проект бюджета, вокруг которого разгорелось много споров среди министров на нардепов, Новак отметил, что в дальнейшем этот проект должен быть рассмотрен профильным бюджетным комитетом Верховной Рады.

"Также все народные депутаты имеют возможность давать свои поправки. Сколько будет этих поправок? Мы в последнее время привыкли, что количество поправок - тысячи. Конечно, все их учесть не сможет правительство, но что-то будет учтено", - сказал экономический эксперт.

Напомним, "президенту нужно начинать с себя": Новак указал на промашку власти в открытии дела против Лероса.

Ранее Politeka сообщала, что эксперт пояснил, откуда деньги на повышение минималки: "Минфин еженедельно...".

Также Politeka писала, что курс доллара 100 гривен: эксперт рассказал, кто спасает национальную валюту от краха.