Курсы доллара и евро уготовили украинцам очередной "сюрприз"

Об этом пишет Politeka.net.

Так, Национальный банк опубликовал новые курсы валют на сегодня, 19 сентября.

Согласно данным, которые были опубликованы на официальном портале госрегулятора, курс доллара начнет торги со скачка в 6 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Нацбанк на 19 сентября установил курс доллара на отметке в 28,17 грн/$.

Что касается курса евро, то он также начнет сегодняшний день со скачка в цене. В отличии от доллара, гривна ослабла к европейской валюте на 18 копеек.

Таким образом, НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: $100 – 2817,18 (18 сентября – 2811,27) 100 EUR – 3334,56 (18 сентября – 3317,44)

Ранее мы предупреждали об очередном обвале гривны по отношению к американскому доллару.

Как рассказывал аналитик Максим Пархоменко, резкий скачок курса доллара на прошлой неделе - не предел, и гривна продолжит обесцениваться и на текущей неделе.

“Если доллар сможет пройти этот уровень и вырасти выше 28,15 на рынке, начнут расти девальвационные ожидания, что будет заставлять многих придерживать свои доллары, а это будет толкать курс дальше вверх. В паре с евро у гривны аналогичные позиции. На прошлой неделе мы перешагнули отметку в 33,00 грн/евро . На данный момент национальная валюта сохраняет потенциал снижения до 33,50 гривен за евро”, – озвучивал эксперт ранее свой печальный прогноз по курсам доллара и евро.

Напомним, доллар резко ушел в отрыв, НБУ добил украинцев новым курсом валют

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