Бизнесмены Украины рассказали о том, какого курса доллара стоит ждать в 2021 году

Предприниматели сообщили, что они закладывают в свои расчеты курс в 29 грн.

В частности, такой показатель указан и в исследовании Европейской Ассоциации Бизнеса – Global Outlook. По словам эксперта ассоциации, консолидированные данные были получены из разных источников, выглядят они достаточно реалистично.

Также важно и то, что такие показатели со стороны бизнеса совпадают с правительственным прогнозом девальвации национальной валюты.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в следующем году курс доллара в среднем рассчитан на 29,1 гривны. По его словам, курс доллара будет стабильным.

Такой курс позволит таможни и налоговой собрать 1,071 триллиона грн доходов. При этом расходы правительства заложили на уровне 1,33 триллиона гривен.

Самая большая статья расходов в госбюджете на 2021 год - погашение и обслуживание государственного долга – 599,8 млрд.

Отметим, по прогнозу аналитиков курс доллара в Украине в октябре 2020 года скорее всего продолжит расти.

Курс валют в Украине 22 сентября установлен на следующих показателях:

100 долларов – 2820,22 гривны;

100 евро – 3319,96 гривны.

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