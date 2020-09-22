Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і свою трапезу
На фото Міла здалася в обтягуючій майці і чорній накидці. Волосся красуня вирішила залишити розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Зірка посміхалася і демонструвала яскравий макіяж. Кузнєцова продемонструвала свій сніданок, назвавши його відмінним. Але важко було побачити тарілку за пишним декольте, в якому модель без сорому показувала свою красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "Це і є щастя, безцінний скарб".
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Повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, поділилася новим фото.
Для такої зустрічі Міла вибрала довге світле плаття в підлогу з традиційним декольте, яке підкреслювало видатні форми Українки.
Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася гордістю в купальнику.
"Ура! Моречко. як завжди не спала перед вильотом, прилетіла втомлена і відразу в море, вода просто чай весь післяобідній час провела купаючись в Червоному морі) навіть сфотографуватися забула))», - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, Українка з 13-м розміром пережарила свої "булочки" на курорті
А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста примудрилася зробити свою гордість ще більше
Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром в купальнику похвалилася "бомбочками" на пляжі