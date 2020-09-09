Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала про отдых

На фото Кузнецова показала себя в полосатом купальнике, который визуально сделал бюст еще больше. Мила позировала перед зонтиком на пляже, а образ дополнила стильными очками. Красотка без стыда демонстрировала свою гордость, показавшись довольно близко к камере. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Расскажу прикол) красное море богато на кораллы и рыбы. Уже как 4 день играю с одной рыбкой, ныряя в очках возле буйка) так весело я за буек, а она меня отгоняет и красивая такая)) ух... захожу в магазин вечером и смотрю брошюру... рыба-хирург", - написала Мила.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Ты как всегда просто непревзойденно выглядишь", "Gorgeous", "Хм! Странно что Вы не знали об этом. Я ещё в детстве в советской энциклопедии про эту рыбу читал", "Ого, не знала,что есть такие опасные, но на вид милые, рыбки", "Ух, ты"

Сообщалось, что известная модель Мила Кузнецова показала себя в необычном образе, похваставшись отдыхом.

На фото красавица позировала в полосатом купальнике, демонстрируя себя довольно близко. Образ Мила дополнила стильными очками, а волосы собрала в хвост.

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