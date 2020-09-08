Известная модель Мила Кузнецова показала себя в необычном образе, похваставшись отдыхом

На фото красавица позировала в полосатом купальнике, демонстрируя себя довольно близко. Образ Мила дополнила стильными очками, а волосы собрала в хвост. Можно на фоне увидеть песок и шезлонги, но трудно на них обратить внимание, так как все внимание на пышном бюсте звезды, который занимал огромную часть кадра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Пушка, идеальный ракурс".

Сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвалилась формами в купальнике.

Красотка выбрала для отдыха купальник персикового цвета с пальмовым принтом.

Лифчик подчеркнул сочный 13-ый размер, при этом было видно, как формам тесно. Купальник сжал грудь, в результате та едва ли не вылазила из него.

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На фото девушка предстала в голубом платье с вышитыми национальными узорами, которое выполнено в стиле украинской сорочки. Мила Кузнецова сделала селфи, крупным планом запечатлев сверху декольте и свой колоссальный бюст.

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