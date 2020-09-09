Известная модель Мила Кузнецова показала, как отдыхает и рассказала о результатах

На фото красотка показалась в розовом купальнике. Он не смог вместить пышные формы Милы, но звезда об этом и не переживала. Кузнецова показывала себя максимально близко, показывая свой бюст, который уже успел загореть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Египет-гриль🤣 . @zvezdagramma . #шарм #шармальшейх #sharmelsheikh #sharm #redsea

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"Просто кайф. Грудинка уже готова, можно переворачивать. Тут очень быстро загораешь", - сказала в ролике Мила. 

"Египет-гриль", - подписала звезда.

Фанаты посмотрели видео более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Интересно когда вы бежите они могут кого-то убить на пути?", "Прекрасно", "Добро пожаловать в Египет", "Отрастите длинные волосы, вам будет хорошо", "Какой кошмар", "Ты уже загоревшая, как там температура?", "Шикарная девчуля", "У нас тоже быстро...воздух+30", "Я бы не отказался от такой грудинки", "До конца отдыха вообще мулаткой станете", "Египетская сила".

Сообщалось, что известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала про отдых.

На фото Кузнецова показала себя в полосатом купальнике, который визуально сделал бюст еще больше. Мила позировала перед зонтиком на пляже, а образ дополнила стильными очками. 

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