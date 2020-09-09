Известная модель Мила Кузнецова показала, как отдыхает и рассказала о результатах

На фото красотка показалась в розовом купальнике. Он не смог вместить пышные формы Милы, но звезда об этом и не переживала. Кузнецова показывала себя максимально близко, показывая свой бюст, который уже успел загореть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Просто кайф. Грудинка уже готова, можно переворачивать. Тут очень быстро загораешь", - сказала в ролике Мила.

"Египет-гриль", - подписала звезда.

Фанаты посмотрели видео более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Интересно когда вы бежите они могут кого-то убить на пути?", "Прекрасно", "Добро пожаловать в Египет", "Отрастите длинные волосы, вам будет хорошо", "Какой кошмар", "Ты уже загоревшая, как там температура?", "Шикарная девчуля", "У нас тоже быстро...воздух+30", "Я бы не отказался от такой грудинки", "До конца отдыха вообще мулаткой станете", "Египетская сила".

Сообщалось, что известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала про отдых.

На фото Кузнецова показала себя в полосатом купальнике, который визуально сделал бюст еще больше. Мила позировала перед зонтиком на пляже, а образ дополнила стильными очками.

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