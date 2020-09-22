Знаменита топ-модель російського походження Ірина Шейк розважилася з подружками-моделями

Зірка опублікувала кілька жарких фото в своєму Instagram, передає Politeka.net. Ірина позувала, стоячи спиною до камери, а позаду неї стояли дві тендітні моделі, які займалися непристойним - чіпали за сідниці.

Шейк позувала в чорній міні-сукні, що обтягнула її пишні груди і красиві стегна. Її довжина була настільки "зухвалою", що ледь прикривала найінтимніше. Зате можна було вдосталь намилуватися стрункими і рівними ніжками знаменитості. До слова під таку сукню модель одягла грубі чорні черевики і шкарпетки.

Глибокі вирізи з боків вбрання засвітили оголені пишні груди Ірини. Зірка вирішила "побешкетувати" і не одягла білизни, що додало відвертості і так сміливому фото із зіркою.

Інші моделі стояли з боків. Руда красуня позувала в легкій сукні без білизни, а пекуча брюнетка - в мереживному ліфчику і тугих лосинах.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі висловлювали своє захоплення.

Нагадаємо, Ірина Шейк була одягнена в спортивний костюм і туфлі на підборах. Красуня сфотографувала себе знизу, щоб показати всі свої достоїнства. Родзинкою образу став короткий топ, який відкрив погляду плоский животик зірки.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк позувала в чорній сорочці, яку не тільки розстебнула, але і приспустила на одному плечі. Красуня показувала своє нову сміливу білизну: чорно-білу і в мереживах. Шейк спокусливо вигнулася, демонструючи ідеальну талію.

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