Відома телеведуча Настя Ивлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе в зухвалому образі

На фото красуня здалася в коротенькому кольоровому вбранні. Настя спокусливо лягла біля крісла, а ноги простягнула. Волосся у зірки були розпущені, а руками телеведуча взялася за підлокітник. На цьому ж фото була Настя вже в чорно-білих тонах і стояла на четвереньках. Красуня, як хижачка, дивилася в бік фотографа лютим поглядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не схожа на себе", "на Дорофєєву схожа", "я подумала що це Бузова" ," мені одній здається що на Бузову схожа?", "А чому Нью-Йорк?", "Бузова", " Бузова, ти?", "Ти дуже красива, особливо коли Ти показуєш нам свою сексуальність", "зараз хейтери скажуть що це Дуа Ліпа, не зрозумівши що це свій особистий стиль".

Повідомлялося, що російська телеведуча Настя Івлєєва похвалилася красою на тлі заходу.

Так, на опублікованих знімках Івлєєва позує в сукні в червону квітку на тлі заходу. На задньому тлі можна помітити море. Доповнювали образ красуні окуляри і елегантне кольє.

Нагадавши, незграбна Бузова розлютила божевільними танцями на льоду, мережа кипить

А ще Politeka писала, що" заарештована " Настя Івлєєва вразила зухвалим виглядом, засвітивши зайве

Також Politeka повідомляла, що Івлєєва приголомшила божевільними танцями у відрядженні, відео



