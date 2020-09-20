Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева поразила поклонников дерзкой красотой

На своей странице в социальной сети Инстаграм ведущая популярного тревел-шоу «Орел и Решка» поделилась фотографией в образе арестованной, передает Politeka.net.

На снимке, стилизованном под рисунок из комиксов, Настя позирует на фоне ростовой линейки якобы в полицейском департаменте. На ней – белая футболка с рисунком, плотно облегающая тело и демонстрирующая отсутствие бюстгальтера, и черный меховой жакет. Настя вызывающе смотрит в камеру, держа одну руку на боку, а второй придерживая воротник.

«Арестуете меня?» – подписала снимок звезда на английском языке.

Только за первый час после публикации фотография собрала свыше 200 тысяч лайков, а всего на страницу Ивлеевой подписаны свыше 18 миллионов человек.

В комментариях фанаты засыпали ведущую и блогера сотнями восторженных комплиментов.

«Грех не арестовать за такую красоту😏🥵», «арестуйте, заверните и отправьте мне эту вишнюююю💦💦🍒🍒🍒💥💥🔥🔥🔥🥵😍😍😍😍😍», «Мне кажется, тебя бы арестовал каждый», «а кому ты душу продала за такую красотуууууу? 🥵🥵», «Ума Турман нервно курит в сторонке 🔫», «как можно быть такой красивой?💔», «Оштрафована за такую красоту!!! ❤️🔥», – пишут поклонники.

Ранее мы рассказывали, что 29-летняя блогерша разместила видео, на котором веселится в компании своей подруги.

Девчонки весело прыгают и танцуют под заводную музыку в гостиничном номере.

«Командировка с лучшим другом - это лучшее, что могло произойти в 2020!🧨 как думаете, кто из нас заводило ?😂😂😂😂», - спросила у своих поклонников знаменитость.

Напомним, что Настя Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".

Как сообщала Politeka, дерзкая Ивлеева поиграла язычком, взбудоражив горячим образом: «Круче Дуа Липы».

Также Politeka писала, что Ивлеева застыла в пикантной позе, показав себя без прикрас: «Мерлин Монро 2020».