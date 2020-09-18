Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева продолжает удивлять своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

Так, российская звезда в своем личном микроблоге Instagram опубликовала подборку свежих снимков, сделанных в Африке.

По словам Анастасии Ивлеевой, она отправилась в Африку для съемок новых выпусков тревел-шоу "Орел и решка". Для эффектной фотосессии звезда подобрала высокие кожаные ботинки и "леопардовое" платье.

"Я леопард, ясно? Сегодня меня никто не кусал, настроение прекрасное, завтра вылетаем на новое место съемки! из интересного: пивчик в Африке высший!", - рассказала она в Instagram.

Жена популярного рэпера Элджея также добавила, что из-за внешнего вида ее часто называют "гопником", поэтому во время съемок она также использовала босоножки на тоненьком каблуке.

"Я же Настюшка Ивлеева и пол программы отвела в босоножках на тоненьком каблуке, ахахаххаха ну дура дурой. Но вообще, это я для вас старалась, а то вы всё гопник да гопник. Короче, в программе все увидите", - говорится в подписи к новым снимкам.

Фотосессия пришлась по душе фанатам, которые засыпали Настю Ивлееву восторженными комментариями.

"Придётся ехать в Африку за пивчанским", "Клеопатра", "Огонь девица", "Какая красивая", "Дикая кошечка", "Шальная императрица", "Красотка наша! Настя ты самая лучшая! Ответь пожалуйста!", "Грация кошки -ловкость картошки, обожаю тебя", - написали они под подборкой фото.

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